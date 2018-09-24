Учтите доходы и расходы в декларации за девять месяцев.

Покупатель вправе отказаться от сделки и вернуть брак. У продавца возникают новые операции, когда с ним расторгли договор (письма Минфина от 25.07.2016 № 03-03-06/1/43372, от 02.06.2010 № 03-03-06/1/370). Поэтому не нужно корректировать доходы и расходы от продажи товара. Возврат отразите в периоде, когда расторгли договор.

Сумму возврата за брак учтите во внереализационных расходах (подп. 1 п. 2 ст. 265 НК). Стоимость товара, которую списали при продаже, отразите как доходы прошлых лет (п. 10 ст. 250 НК, письмо Минфина от 23.03.2012 № 03-07-11/79).

Компания допустила ошибку в учете, когда не отразила операции. Не имеет значения, что так получилось, поскольку документы получили с опозданием. Доходы и расходы относятся к полугодию, но вы не занизили налоговую базу. Поэтому сдавать уточненку не обязательно. Вы вправе учесть доходы и расходы в июле (п. 1 ст. 54 НК).

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