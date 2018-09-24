Взносы не начисляйте.

Сотруднику положена компенсация, если он использует собственное имущество в интересах работодателя (ст. 188 ТК). Размер и порядок выплаты компенсации стороны прописывают в трудовом договоре.

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Как компенсировать переработки бухгалтерии в отчетный период

Страховые взносы начисляют на выплаты за труд (п. 1 ст. 420 НК). Поэтому компенсации, которые не связаны с трудовыми функциями, не облагают взносами. В том числе компенсацию за использование личного автомобиля. При этом должны быть документы, которые подтвердят, что машину использовали в интересах компании, и расчет компенсации (письмо Минфина от 23.01.2018 № 03-04-05/3235).

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