2324 сентября 2018

Работник пользуется личным автомобилем в служебных целях. Компания компенсирует ему расходы. Сумму возмещения прописали в дополнительном соглашении к трудовому договору. Нужно начислять страховые взносы с компенсации?

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отвечает:

Взносы не начисляйте.

Сотруднику положена компенсация, если он использует собственное имущество в интересах работодателя (ст. 188 ТК). Размер и порядок выплаты компенсации стороны прописывают в трудовом договоре.

Страховые взносы начисляют на выплаты за труд (п. 1 ст. 420 НК). Поэтому компенсации, которые не связаны с трудовыми функциями, не облагают взносами. В том числе компенсацию за использование личного автомобиля. При этом должны быть документы, которые подтвердят, что машину использовали в интересах компании, и расчет компенсации (письмо Минфина от 23.01.2018 № 03-04-05/3235).

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