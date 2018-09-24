Да, штраф можно снизить, но только в суде.

Фонд штрафует на 500 руб. за каждого сотрудника, если сдали отчет с опозданием [ст. 17 Закона № 27-ФЗ]. Поэтому расчет штрафа верный. Но сумму можно снизить, обратившись в суд. Оснований для этого несколько. Во-первых, штраф должен быть соразмерным нарушению [постановление Конституционного суда от 30.07.2001 № 13-П]. Во-вторых, снизить штраф может причина просрочки.

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