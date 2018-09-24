3824 сентября 2018

В прошлом году наш директор купил землю с домом. Сейчас хочет получить имущественный вычет. Какой кадастровый номер указать в декларации: дома или земли?

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отвечает:

Директору нужно прописать в декларации кадастровый номер дома.

«Физик» вправе получить имущественный вычет с покупки дома и земельного участка под ним. Для этого директору нужно представить в инспекцию по месту жительства декларацию 3-НДФЛ. Причем необязательно посещать налоговую: сдать отчетность можно электронно через личный кабинет налогоплательщика.

3-НДФЛ за 2017 год заполните по форме (утв. приказом ФНС от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@). В отчетности сведения о недвижимости надо записать в листе Д1.

В договоре купли-продажи стороны вправе записать общую стоимость недвижимости либо по отдельности цену за дом и землю. Налоговики рекомендуют записывать номер дома в строке 051 декларации. Если у дома нет кадастрового, условного или инвентарного номера, то тогда надо записать адрес. У земельного участка и дома адрес один. В строке 1.12 запишите общую стоимость объектов. Но она не больше максимального вычета — 2 млн. руб. (подп. 1 п. 3 ст. 220 НК).

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