1824 сентября 2018

По договору покупатель после оплаты забирает товар самовывозом. После отгрузки товар похитили. Теперь контрагент требует возместить ему стоимость поставки. Это законно?

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отвечает:

Вы не обязаны возмещать стоимость товара.

Компания вправе прописать в договоре момент перехода права собственности на товар (п. 1 ст. 223 ГК). Если в контракте нет специальных условий, считается, что покупатель становится собственником товара, когда продавец его отгрузил (п. 2 ст. 458 ГК).

Вы согласовали с контрагентом условие о самовывозе, а не переход права собственности. Но в таком случае покупатель становится собственником товара, когда он поступит в его распоряжение (абз. 2 п. 1 ст. 458 ГК). То есть когда вы готовы отгрузить покупку.

В момент, когда передали покупку партнеру, вы исполнили свои обязательства по договору. Раз компания уже передала товар, то и риски утраты или повреждения покупки перешли к покупателю (ст. 459 ГК). При этом не важно, что товар вам уже оплатили. Но судьи будут на стороне покупателя, если вы не докажете, что у вас был товар в нужном объеме и вы отгрузили его контрагенту (определение Верховного суда от 10.04.2018 № 302-ЭС18-3014).

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