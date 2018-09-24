1824 сентября 2018

Мы выписали простой вексель в оплату долга поставщику. Дата погашения еще не наступила. Теперь узнали, что налоговики исключили контрагента из ЕГРЮЛ. Инспекторы требуют, чтобы мы признали доходом кредиторку, за которую выдали вексель. Это правильно?

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отвечает:

Инспектор вправе требовать отразить доходы.

Вексель — это долговое обязательство. Долг компании станет безнадежным, если ее контрагента исключили из ЕГРЮЛ. Тогда организация оставит деньги себе и получит выгоду. Как только налоговики увидят, что организацию исключили из ЕГРЮЛ, они потребуют списать стоимость векселя (письмо Минфина от 25.08.2017 № 03-03-06/1/54766).

Контрагент в течение года может оспорить решение налоговиков, которым его исключили из реестра (п. 8 ст. 22 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Если его восстановят в ЕГРЮЛ, то он снова будет вправе потребовать оплату по векселю.

В ФНС нам разъяснили, что компания сможет учесть траты на оплату по векселю. Если контрагент потребует оплатить вексель, спишите деньги как внереализационные расходы.

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