Инспектор вправе требовать отразить доходы.

Вексель — это долговое обязательство. Долг компании станет безнадежным, если ее контрагента исключили из ЕГРЮЛ. Тогда организация оставит деньги себе и получит выгоду. Как только налоговики увидят, что организацию исключили из ЕГРЮЛ, они потребуют списать стоимость векселя (письмо Минфина от 25.08.2017 № 03-03-06/1/54766).

Контрагент в течение года может оспорить решение налоговиков, которым его исключили из реестра (п. 8 ст. 22 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Если его восстановят в ЕГРЮЛ, то он снова будет вправе потребовать оплату по векселю.

В ФНС нам разъяснили, что компания сможет учесть траты на оплату по векселю. Если контрагент потребует оплатить вексель, спишите деньги как внереализационные расходы.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>