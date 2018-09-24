Компания сама вправе решить, в каком виде представить документы по экспорту.

Экспортер вправе начислять НДС по ставке 0 процентов, если подтвердит, что отправил товары за границу. Документы необходимо представить в инспекцию. Налоговики их проверят и примут решение о том, какую ставку применять компании и вправе ли она получить возмещение из бюджета.

Налоговики вручную записывают сведения из документов для возмещения налога в программу ПИК «НДС». Но могут автоматически загрузить данные, если компания оформит их в другой программе «Возмещение НДС: Налогоплательщик». В таком случае инспекторы быстрее обработают сведения и смогут принять решение, возмещать ли налог. Но компания не обязана применять дополнительные программы (письмо ФНС от 09.08.2006 № ШТ-6-03/786@). Поэтому налоговики не вправе требовать от вас сформировать сведения так, как им удобно.

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