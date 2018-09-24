3624 сентября 2018

Предыдущий бухгалтер два года не списывала суммы со счета 97 «Расходы будущих периодов». Как сейчас поступить: провести инвентаризацию по счету или списать суммы через три года?

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отвечает:

Вам стоит провести инвентаризацию и списать расходы.

Затраты, которые компания списывает равномерно, учитывают на счете 97. Но расходы будущих периодов не отражают в отчетности (п. 65 Положения, утв. приказом Минфина от 29.07.98 № 34н). При этом в бухгалтерском учете счет 97 применяют (п. 9, 19 ПБУ 10/99, Инструкция, утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н).

Компании нужно идентифицировать свои затраты, чтобы верно составить бухгалтерскую отчетность. В балансе не должно быть неопределенных сумм.

Аудиторы, которых мы опросили, считают, что в вашей ситуации стоит провести инвентаризацию счета 97. По итогам составьте бухгалтерскую справку и спишите суммы на иные счета затрат.

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