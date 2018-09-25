Да, компания должна начислить страховые взносы на стоимость обратного билета (письмо ФНС от 11.05.2018 № БС-4-11/8968). По мнению налоговых инспекторов, командировка сотрудника заканчивается в последний день перед отпуском. Если даты билетов и командировки не совпадают, получается, компания оплачивает работнику проезд из отпуска домой. Чиновники считают, что эта выплата — в рамках трудовых отношений. Значит, нужно начислить взносы.

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Удерживайте НДФЛ с обратных билетов из командировки

Не облагается страховыми взносами только та компенсация к месту отпуска и обратно, которую выплачивают работникам из районов Крайнего Севера (подп. 7 п. 1 ст. 422 НК, подп. 8 п. 1 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ, письмо Минфина от 13.12.2017 № 03-15-09/83587).

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