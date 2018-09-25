1125 сентября 2018

По коллективному договору работодатель оплачивает сотрудникам услуги VIP-зала в командировках. Как быть со взносами?

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отвечает:

Если не готовы спорить с проверяющими, то начислите страховые взносы на стоимость услуг VIP-зала (письма Минздравсоц- развития от 06.08.2010 № 2538-19, ПФР № НП-30-26/9660 и ФСС № 17-03-10/08-2786П от 29.07.2014). В суде компаниям удавалось отстоять и другую точку зрения. Верховный суд решил, что если организация написала про услуги VIP-зала в своих внутренних документах, то взносами их облагать не надо (определение от 12.05.2016 по делу № А76-8425/2015).

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