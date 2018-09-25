Нет. Компания облагает взносами суточные свыше 700 руб., если была командировка по России. А для командировки за границу — свыше 2500 руб. (п. 2 ст. 422 НК). Значит, организации потребуется начислить страховые взносы с суммы 800 руб. (1500 – 700). А для заграничных командировок — с 500 руб. (3000 – 2500).

Для взносов на травматизм действуют другие правила. Не начисляйте такие взносы на всю сумму суточных, которые предусмотрели в коллективном договоре или локальном акте компании (п. 2 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ).

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