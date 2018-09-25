Суточные при однодневных командировках не выплачиваются. Значит, если вы перечисляете сотрудникам какую-то сумму в качестве суточных, облагайте ее страховыми взносами (письма Минфина от 02.10.2017 № 03-15-06/63950, от 17.05.2018 № 03-15-06/33309). Если все расходы сотрудника подтверждены документами, взносы не начисляйте. Например, сотрудник потратил подотчетные деньги на покупку железнодорожного билета и подтвердил расходы документами.

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