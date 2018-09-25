В договоре аренды необходимо предусмотреть плату.
Арендодатель передает имущество во временное пользование за плату (ст. 606 ГК). То есть по закону нельзя заключить договор аренды без оплаты.
- Важная статья:
- Из-за арендованного офиса можно получить миллионный штраф
Чтобы не платить за автомобиль, компания может заключить договор безвозмездного пользования (ст. 689 ГК). Тогда потребуется отражать доходы в размере рыночной стоимости аренды (п. 8 ст. 250 НК).
Предусмотрите небольшую плату, чтобы не учитывать доходы. Кроме того, можно прописать в трудовом договоре с директором сумму компенсации за использование в работе личного имущества (ст. 188 ТК). Тогда аренда не облагается взносами и НДФЛ (п. 3 ст. 217, подп. 2 п. 1 ст. 422НК).
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