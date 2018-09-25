В договоре аренды необходимо предусмотреть плату.

Арендодатель передает имущество во временное пользование за плату (ст. 606 ГК). То есть по закону нельзя заключить договор аренды без оплаты.

Чтобы не платить за автомобиль, компания может заключить договор безвозмездного пользования (ст. 689 ГК). Тогда потребуется отражать доходы в размере рыночной стоимости аренды (п. 8 ст. 250 НК).

Предусмотрите небольшую плату, чтобы не учитывать доходы. Кроме того, можно прописать в трудовом договоре с директором сумму компенсации за использование в работе личного имущества (ст. 188 ТК). Тогда аренда не облагается взносами и НДФЛ (п. 3 ст. 217, подп. 2 п. 1 ст. 422НК).

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