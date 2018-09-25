3325 сентября 2018

У сотрудницы двое своих детей 15 и 8 лет. Недавно она стала единственным опекуном ребенка 12 лет. Какой вычет по НДФЛ предоставлять работнице?

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отвечает:

Вычет составит 7200 руб.

Вычет на первых двух детей -1400 руб., на последующих — 3000 руб. (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК). Единственному опекуну положен двойной вычет (письмо Минфина от 04.02.2013 № 03-04-06/8–32).

Ребенок, над которым сотрудница оформила опеку, появился в семье третьим. Но для вычета по НДФЛ считать детей нужно по хронологии их рождения (п. 4 письма Минфина от 03.04.2012 № 03-04-06/8–96). То есть ребенок в опеке будет для сотрудницы вторым. На него положен двойной вычет 2800 руб. Вычеты на третьего ребенка — 3000 руб. Общий вычет — 7200 руб.

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