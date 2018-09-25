Отразите расчеты на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
Штраф должен оплачивать тот, кого на проверке привлекли к ответственности. То есть сам руководитель (ч. 1 ст. 32.2 КоАП, определение Конституционного суда от 19.11.2015 № 2726-О). Ваша компания перечислила деньги за директора, а затем он вернул их из зарплаты.
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- Налоговики будут реже штрафовать за взносы
Отразить операции в бухучете можно так:
Дебет 73 Кредит 51
— перечислен штраф за директора;
Дебет 70 Кредит 73
— штраф удержан из зарплаты директора.
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