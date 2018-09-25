Проведите инвентаризацию и составьте приказ.

С помощью резерва по сомнительным долгам компания может учесть в расходах долги, которые еще не стали безнадежными. К сомнительной относится просроченная дебиторка покупателей за товары, работы или услуги. Кроме того, такая задолженность не должна быть обеспечена гарантией, залогом или поручительством (п. 1 ст. 266 НК).

Резерв по сомнительным долгам компания создает на конец каждого отчетного периода. Для этого нужно провести инвентаризацию дебиторки. Если контрагент просрочил оплату на 45 дней и больше, в резерв можно включить 50 процентов его долга. Если просрочка уже больше 90 дней, всю дебиторку учитывают в резерве. При этом сомнительной признают только ту часть долга, которая превышает любую кредиторскую задолженность перед этим контрагентом.

Сумму резерва можно учитывать в расходах на конец каждого отчетного периода, но не более 10 процентов от выручки за этот период или за предыдущий год. Резерв на конец года не должен превышать 10 процентов от выручки за текущий год.

Результаты инвентаризации оформите актом, рассчитайте резерв в бухгалтерской справке и составьте приказ руководителя о списании (письмо Минфина от 14.01.2015 № 07-01-06/188). В документе запишите реквизиты первичных документов и договоров, которые подтверждают долги.

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