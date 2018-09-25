1425 сентября 2018

Компания взяла кредит в банке под 26 процентов годовых. Деньги планируем дать взаймы дочерней организации под 15 процентов годовых. Рискованно учитывать в расходах проценты, которые мы заплатим банку?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Вы вправе учитывать расходы, но споры не исключены.

Если компания берет кредит, и затем за меньший процент передает заем, затраты на проценты банка инспекторы считают лишними. Они уберут из расходов разницу между процентами банка и ставкой, под которую дает заем компания. Но есть аргументы для защиты.

Инспекторы должны доказать, что компания не получила выгоды от того, что выдала заем. Если налоговики не докажут, что выгоды нет, можно использовать это в суде (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.05.2018 № Ф07-4425/2018). Кроме того, компания заинтересована в развитии дочерней организации, чтобы получить дивиденды. А значит, траты обоснованны.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.