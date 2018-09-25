Вы вправе учитывать расходы, но споры не исключены.

Если компания берет кредит, и затем за меньший процент передает заем, затраты на проценты банка инспекторы считают лишними. Они уберут из расходов разницу между процентами банка и ставкой, под которую дает заем компания. Но есть аргументы для защиты.

Инспекторы должны доказать, что компания не получила выгоды от того, что выдала заем. Если налоговики не докажут, что выгоды нет, можно использовать это в суде (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.05.2018 № Ф07-4425/2018). Кроме того, компания заинтересована в развитии дочерней организации, чтобы получить дивиденды. А значит, траты обоснованны.

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