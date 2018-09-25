План ФХД нужно составлять в порядке и по форме, которые установит учредитель, с учетом требований, утвержденных приказом Минфина от 28.07.2010 № 81ни порядком обслуживания лицевого счета учреждения. На лицевом счете операции отражают по кодам аналитики подвида доходов, вида источников финансирования дефицитов бюджета и кодам вида расходов. Однако в плане ФХД используют коды КВР и КОСГУ (п. 8.1 приказа № 81н).

Поэтому при формировании плана ФХД надо указывать показатели с учетом детализации КОСГУ. Хотя в этом году Минфин разъяснил, что дополнительную детализацию, которую ввели в 2018 году по КОСГУ, в плане ФХД применять не обязательно (письмо от 27.02.2018 № 02-05-11/12228).

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Также следует учитывать, что главный распорядитель может установить дополнительную детализацию по КОСГУ для своих подведомственных учреждений.