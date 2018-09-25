Такие расходы можно запланировать по подстатьям 352 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования» или 353 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования» КОСГУ. Выбор кода КОСГУ зависит от того, определен или нет условиями договора срок полезного использования прав на программное обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных (п. 11.5.2, 11.5.3 приказа № 209н).

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Детализация этих расходов на обособленных подстатьях КОСГУ ориентирована на новый федеральный стандарт «Нематериальные активы» (приказ Минфина от 28.02.2018 № 36н). Хотя ввести его в действие планируют только с 1 января 2020 года.