1925 сентября 2018

По какому коду КОСГУ учреждениям запланировать расходы на приобретение информационно-справочных систем и программное обеспечение?

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отвечает:

Такие расходы можно запланировать по подстатьям 352 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования» или 353 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования» КОСГУ. Выбор кода КОСГУ зависит от того, определен или нет условиями договора срок полезного использования прав на программное обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных (п. 11.5.2, 11.5.3 приказа № 209н).

Детализация этих расходов на обособленных подстатьях КОСГУ ориентирована на новый федеральный стандарт «Нематериальные активы» (приказ Минфина от 28.02.2018 № 36н). Хотя ввести его в действие планируют только с 1 января 2020 года.

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