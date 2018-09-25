1325 сентября 2018

По какому коду КОСГУ запланировать расходы на изготовление плакатов, планов эвакуации, наклеек в рамках мероприятий по ГО и ЧС?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Расходы на изготовление плакатов, планов эвакуации и наклеек в рамках мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям следует отражать по подстатье 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» КОСГУ.

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.