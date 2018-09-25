Расходы на изготовление плакатов, планов эвакуации и наклеек в рамках мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям следует отражать по подстатье 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» КОСГУ.
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