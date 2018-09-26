Облагается ли взносами матпомощь при рождении ребенка?

Не облагается, если соблюдается два условия. Первое — матпомощь выплатили в течение года после рождения ребенка. Второе — материальная помощь не превышает 50 000 руб. (подп. 3 п. 1 ст. 422 НК, подп. 3 п. 1 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ). При этом необлагаемый лимит матпомощи при рождении ребенка — 50 000 руб. — распространяется на каждого родителя в отдельности (письмо Минфина от 21.03.2018 № 03-04-06/17568). Если выплата больше 50 000 руб., то на сумму превышения компания обязана начислить взносы.

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