4426 сентября 2018

Если материальную помощь работнику выплачивают в связи со смертью бабушки, начислять ли взносы?

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отвечает:

Да, если не хотите спорить с проверяющими (письмо Минтруда от 05.12.2012 № 17-3/954). Не начисляйте взносы только на ту материальную помощь, которую выплатили в связи со смертью члена семьи (подп. 3 п. 1 ст. 422 НК, подп. 3 п. 1 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ). К ним относят супругов, родителей и детей (ст. 2 СК). Бабушек в перечне нет, значит, на такую матпомощь нужно начислять взносы.

Однако суды в этом вопросе часто встают на сторону компаний и считают, что такая выплата является социальной (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.08.2018 по делу № А13-21280/2017). По мнению суда, если матпомощь зафиксировали в коллективном договоре, а не в трудовом, то она не должна облагаться взносами (постановление Президиума ВАС от 14.05.2013 по делу № А62-1345/2012).

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