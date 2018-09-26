2126 сентября 2018

После комиссии сведения о компании могут передавать в прокуратуру, инспекцию по труду? Часто ли и в каких случаях так делают? Какие последствия будут для компании?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Материалы направляют в прокуратуру, если выявили нарушение, за которое налоговики не вправе штрафовать. Например, когда зарплата меньше минималки, выплаты задерживают, нет трудовых договоров либо их подменили гражданско-правовыми.

Для каждого нарушения разные виды ответственности. Кроме административной может быть и уголовная. Сведения представляют с периодичностью, которую согласовали между собой УФНС и прокуратура.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.