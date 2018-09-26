Материалы направляют в прокуратуру, если выявили нарушение, за которое налоговики не вправе штрафовать. Например, когда зарплата меньше минималки, выплаты задерживают, нет трудовых договоров либо их подменили гражданско-правовыми.

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Как изменились налоговые комиссии

Для каждого нарушения разные виды ответственности. Кроме административной может быть и уголовная. Сведения представляют с периодичностью, которую согласовали между собой УФНС и прокуратура.

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