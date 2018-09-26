Учреждение, которому принадлежит здание на праве оперативного управления, должно самостоятельно определить, относится ли передача в безвозмездное бессрочное пользование к операционной аренде. Данное решение надо закрепить в учетной политике.

Стоимость условной аренды нужно рассчитать за весь срок договора (п. 20 стандарта «Аренда»). Как рассчитывать стоимость по бессрочным договорам, в законодательстве не регламентировано. В частных разъяснениях чиновники рекомендуют определять срок по тому периоду, на который планируется передача такого имущества, или по сроку полезного использования. Так как договор бессрочный, логично будет исходить из срока полезного использования. В дальнейшем срок и учтенную сумму права пользования корректируют при появлении новых фактов хозяйственной жизни (переоценка, изменение срока полезного использования). Конкретный порядок расчета следует согласовать с учредителем и утвердить в учетной политике учреждения.

Бухгалтерской справкой от текущей даты нужно внести исправления в бухгалтерские регистры с 1 января 2018 года. Отчетность за 2017 год корректировать не надо.

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