При безвозмездном пользовании счет 302 24 не применяют. Проводки межотчетного периода при операционной аренде будут следующими:

ДЕБЕТ 0 111 4X 000 КРЕДИТ 0 401 30 000

— принято к учету право пользования имуществом в сумме справедливой стоимости арендных платежей на оставшийся срок действия договора;

ДЕБЕТ 0 401 30 000 КРЕДИТ 0 401 40 182

— начислены доходы будущих периодов в сумме справедливой стоимости арендных платежей на оставшийся срок действия договора.

На начало года нужно составить такие проводки:

ДЕБЕТ 0 401 20 224 (0 109 60 224) КРЕДИТ 0 104 40 450

— начислена амортизация на право пользования активом (в расчетной сумме арендных платежей);

ДЕБЕТ 0 401 40 182 КРЕДИТ 0 401 10 182

— признаны доходы текущего финансового года от полученного безвозмездно права пользования активом в операционной аренде.

При возврате имущества ссудодателю делают запись:

ДЕБЕТ 0 104 40 000 КРЕДИТ 0 111 40 000

— отражено прекращение права пользования активом в сумме балансовой стоимости (уменьшение балансовой стоимости права пользования активом на сумму накопленной амортизации за период договора аренды).

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