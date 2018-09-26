При безвозмездном пользовании счет 302 24 не применяют. Проводки межотчетного периода при операционной аренде будут следующими:
ДЕБЕТ 0 111 4X 000 КРЕДИТ 0 401 30 000
— принято к учету право пользования имуществом в сумме справедливой стоимости арендных платежей на оставшийся срок действия договора;
ДЕБЕТ 0 401 30 000 КРЕДИТ 0 401 40 182
— начислены доходы будущих периодов в сумме справедливой стоимости арендных платежей на оставшийся срок действия договора.
На начало года нужно составить такие проводки:
ДЕБЕТ 0 401 20 224 (0 109 60 224) КРЕДИТ 0 104 40 450
— начислена амортизация на право пользования активом (в расчетной сумме арендных платежей);
- Важная статья:
- Из-за арендованного офиса можно получить миллионный штраф
ДЕБЕТ 0 401 40 182 КРЕДИТ 0 401 10 182
— признаны доходы текущего финансового года от полученного безвозмездно права пользования активом в операционной аренде.
При возврате имущества ссудодателю делают запись:
ДЕБЕТ 0 104 40 000 КРЕДИТ 0 111 40 000
— отражено прекращение права пользования активом в сумме балансовой стоимости (уменьшение балансовой стоимости права пользования активом на сумму накопленной амортизации за период договора аренды).
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