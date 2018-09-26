2026 сентября 2018

Нужно ли менять балансовые счета на начало года в межотчетный период в связи с последним обновлением Инструкции № 174н? Например, нужно ли перенести остатки со счета 0 302 91 000 на счет 0 302 96 000?

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отвечает:

Да, нужно. Изменения в плане счетов действуют с 1 января 2018 года. Поэтому входящие остатки на эту дату уже должны быть на новых счетах, но в отчетности за 2017 год новых счетов быть не должно. Корректирующие операции надо делать в межотчетный период. Минфин рекомендовал переводить показатели на новые счета через счет 401 30 (письмо от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). Разъяснения касаются изменения счетов, которые связаны с новыми стандартами, но такой же подход можно применять и в отношении других счетов, изменение которых со вступлением в силу стандартов не связано.

Проводки в течение 2018 года, которые прошли со старыми счетами, также следует исправить. По существу, изменение счетов — это все же специфический вид исправления. Если делать исправление текущими датами, это приведет к чрезмерно массовой корректировке на отчетный квартал и удвоит обороты. Поэтому, возможно, правильнее квалифицировать корректировку как трансформацию учета, а не как классическое исправление ошибок. То есть сделать проводки теми же датами, но с новыми счетами и распечатать дополнительные регистры. Прежние журналы операций и главные книги оставьте, чтобы подтвердить данные уже представленной отчетности.

Поскольку официальных разъяснений Минфина по этому вопросу нет, согласуйте с учредителем, как будете переходить на новые счета.

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