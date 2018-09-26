Обновился порядок контрольных действий при проведении внутреннего финансового контроля. Наряду с проверкой соответствия документов требованиям нормативных правовых актов, которые регулируют бюджетные правоотношения, теперь необходимо убедиться, что документы отвечают требованиям нормативных правовых актов по расходным обязательствам.

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Кроме того, конкретизировали положения по применению риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении внутреннего финансового контроля. Уточнили требования к формированию карт внутреннего финансового контроля. Так, формировать (актуализировать) карты внутреннего контроля и перечень мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур нужно не реже одного раза в год (п. 15 Правил).

Теперь Минфин будет проводить мониторинг внутреннего финансового контроля и аудита у главных распорядителей, главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета. Цель мониторинга — выяснить, достигли они целевых показателей качества исполнения бюджетных полномочий или нет.

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