2726 сентября 2018

Какие основные изменения произошли в порядке проведения внутреннего финансового контроля?

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Обновился порядок контрольных действий при проведении внутреннего финансового контроля. Наряду с проверкой соответствия документов требованиям нормативных правовых актов, которые регулируют бюджетные правоотношения, теперь необходимо убедиться, что документы отвечают требованиям нормативных правовых актов по расходным обязательствам.

Кроме того, конкретизировали положения по применению риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении внутреннего финансового контроля. Уточнили требования к формированию карт внутреннего финансового контроля. Так, формировать (актуализировать) карты внутреннего контроля и перечень мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур нужно не реже одного раза в год (п. 15 Правил).

Теперь Минфин будет проводить мониторинг внутреннего финансового контроля и аудита у главных распорядителей, главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета. Цель мониторинга — выяснить, достигли они целевых показателей качества исполнения бюджетных полномочий или нет.

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