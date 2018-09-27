4727 сентября 2018

Компания оплачивает путевки в санаторий для своих сотрудников и членов их семьи — супругов и детей. Как начислять страховые взносы?

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Начисляйте взносы на путевки для своих сотрудников (письма Минфина от 12.04.2018 № 03-15-06/24316, ФНС от 14.09.2017 № БС-4-11/18312). Что касается членов их семей, то все будет зависеть от того, как именно вы выплачиваете деньги на путевку.

Если напрямую платите члену семьи сотрудника, то взносы можно не перечислять. Супруга или дети работника не состоят с компанией в трудовых отношениях. Но если компенсацию перечисляете через сотрудника, то безопаснее начислить страховые взносы.

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