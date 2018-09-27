Начисляйте взносы на путевки для своих сотрудников (письма Минфина от 12.04.2018 № 03-15-06/24316, ФНС от 14.09.2017 № БС-4-11/18312). Что касается членов их семей, то все будет зависеть от того, как именно вы выплачиваете деньги на путевку.

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Какими станут тарифы и отчеты по взносам в 2019 году

Если напрямую платите члену семьи сотрудника, то взносы можно не перечислять. Супруга или дети работника не состоят с компанией в трудовых отношениях. Но если компенсацию перечисляете через сотрудника, то безопаснее начислить страховые взносы.

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