Облагаются ли страховыми взносами подарки работникам?

Зависит от того, с какой целью сделали подарок сотруднику. Если с работником заключили договор дарения и подарок не связан с его трудовой деятельностью, то взносы начислять не нужно. Причем договор должен быть заключен в письменной форме, если стоимость подарка превышает 3000 руб. (п. 2 ст. 574 ГК). Если дарите недвижимость, то потребуется еще и государственная регистрация договора.

В ситуации, когда договора нет, начисляйте взносы (п. 1 ст. 420 НК, п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ). Поскольку в этом случае проверяющие решат, что подарок — это поощрение за трудовую деятельность работника. Если же вы попытаетесь скрыть поощрение труда работника договором дарения, то проверяющие могут начислить пени и штраф — 20 процентов от неуплаченных взносов (ст. 122 НК, ст. 26.29 Закона № 125-ФЗ).

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