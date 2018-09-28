3128 сентября 2018

Организация компенсирует питание сотрудников. Это прописано в коллективном договоре. Вправе ли компания не начислять страховые взносы?

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отвечает:

Нет. Чиновники считают, что стоимость питания облагается взносами (письмо Минфина от 13.03.2018 № 03-15-06/15287). В суде вы можете попытаться доказать, что на компенсацию питания взносы начислять не нужно. Положительная судебная практика по этому вопросу есть (определения Верховного суда от 17.05.2016 по делу № А49-6198/2015, от 04.06.2018 по делу № А07-608/2017). Но она сложилась по старому Закону о страховых взносах № 212-ФЗ. По мнению Минфина, применять ее сейчас нельзя.

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