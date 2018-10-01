701 октября 2018

Компания выплачивает сотруднице дополнительное пособие по уходу за ребенком до трех лет. Начислять ли на него взносы?

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отвечает:

Если вы оплачиваете сотруднице пособие в большем размере, то начислите взносы на разницу (п. 2 письма Минфина от 21.03.2017 № 03-15-06/16239). На сумму, превышающую 50 руб. в месяц, нужно начислять страховые взносы, потому что эта выплата не поименована в статье 422 Налогового кодекса.

Однако если готовы идти в суд, то можете не начислять взносы на дополнительное пособие по уходу за ребенком до трех лет. Судьи в этом вопросе часто поддерживают страхователей. Они считают, что раз дополнительное пособие зафиксировали не в трудовом, а в коллективном договоре, то оно носит социальный характер. А значит, начислять на такое пособие взносы не нужно (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.08.2018 по делу № А27-912/2018). Но учтите, что судебная практика сложилась по старому Закону о страховых взносах № 212-ФЗ.

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