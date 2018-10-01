Это неопасная ошибка.

Ф. И. О. и должность сотрудника — обязательные реквизиты кассового чека [п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ]. Если в чеке не будет должности, то инспекторы на проверке могут оштрафовать компанию на сумму до 10 тыс. руб. [п. 4 ст. 14.5 КоАП].

Должность вашего сотрудника — продавец-кассир. В чеке вы записали должность, но только в разных строках. Маловероятно, что за такое нарушение выпишут штраф.

Чтобы избежать споров, попросите специалиста настроить кассу так, чтобы она печатала в чеке должность, как в штатном расписании.

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