713 октября 2018

У нас в магазине один кассир. Сейчас он увольняется, и мы принимаем другого работника. Как переоформить ККТ на нового кассира?

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отвечает:

При смене кассира не нужно переоформлять кассу.

Должность и фамилия работника, который рассчитывается с покупателями, — обязательные реквизиты кассового чека (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 25.05.2003 № 54-ФЗ). Поэтому нужно прописать актуальные Ф. И. О. кассира в настройках кассы. При этом отчет об изменении параметров регистрации кассы не понадобится. Налоговики, которых мы опросили, это подтвердили.

Проведите инвентаризацию кассы (п. 27 Положения, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н). Акт инвентаризации можно составить по унифицированной форме № ИНВ-15. Оформите его в трех экземплярах. Бумагу должны подписать инвентаризационная комиссия, а также новый и прежний кассиры.

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