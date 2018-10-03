Вы правильно рассчитали пособие.

Компания обязана начислить пособие из МРОТ, если у работника в расчетном периоде не было заработка. Нужно использовать тот размер МРОТ, который действовал на день начала нетрудоспособности (ч. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). В данном случае важно не то, в какие периоды болеет сотрудник, а дата, когда наступил страховой случай.

Ваш сотрудник заболел в апреле, когда действовал МРОТ 9489 руб. (ст. 3 Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ).

При длительном лечении врач выписывает продолжение больничного, оплатить нужно все дни болезни. Вы получили три листка нетрудоспособности, но все они по одному страховому случаю. Поэтому для пособия не нужно учитывать, что в мае минимальный размер зарплаты повысили.

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