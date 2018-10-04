Нет, вы не вправе уволить работника за прогул.

Необходимо восстановить сотрудника в прежней должности по решению суда (ст. 396 ТК). Для этого нужно отменить приказ об увольнении и распорядиться о восстановлении работника (ч. 1 ст. 106 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ). В трудовой книжке нужно аннулировать запись об увольнении, которое суд признал незаконным (п. 30 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225).

Сотруднику нужно сообщить, что он может приступить к работе. Ему отправляют письмо об этом и прикладывают приказ о восстановлении. Если работник докажет, что вышел на работу как только получил документы, уволить его за прогул не получится. Судьи будут на стороне работника (определение Московского городского суда от 26.01.2016 № 33–2128/2016).

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