Датой дохода считайте последний день месяца, за который начислили премию.

Ежемесячную премию считают частью системы оплаты труда. По мнению Минфина, доход по этому виду премии работник получает в тот же момент, что и зарплату (письмо Минфина от 26.03.2018 № 03-04-06/18932). То есть доход возникает в последний день месяца. В этот же день компания обязана исчислить НДФЛ. Удерживают НДФЛ при фактической выплате дохода и перечисляют не позднее следующего дня (подп. 6 ст. 226 НК).

В отчете 6-НДФЛ прописывают только те операции, которые прошли в течение отчетного периода. Поэтому доход в виде ежемесячной премии, например за сентябрь, запишите в разделе 1 отчета за девять месяцев. Но в разделе 2 расчета выплату премии и удержание налога отражайте в блоке строк 100–120 в годовой отчетности.

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