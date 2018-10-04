Статус «физика» определяют по количеству дней, которые он провел за границей.

Когда «физик» находится в командировке более 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, он становится нерезидентом. Постоянная регистрация в России не влияет на статус налогового резидента (письмо ФНС от 04.10.2017 № ГД-3-11/6542@).

Если по итогам 12 месяцев сотрудник окажется нерезидентом, нужно пересчитать его доходы за этот период по ставке 30 процентов (п. 3 ст. 224 НК).

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