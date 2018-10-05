355 октября 2018

Мы получили аванс по договору поставки. Начислили НДС. Но товар не отгрузили, а договор поставки новировали в заем. Получается, что мы зря начислили налог с аванса?

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отвечает:

Нет, на дату, когда получили деньги, вы правильно исчислили налог.

Вы с контрагентом договорились считать сумму предоплаты займом и заменили одно обязательство другим [ст. 414 ГК]. Со дня, когда вы подписали соглашение о новации, деньги перестали считаться авансом. Поэтому налог с них не нужно начислять и уплачивать в бюджет.

Деньги, которые вы получили и которыми продолжаете пользоваться, теперь не нужно облагать НДС. Операции по займам освобождаются от налога [подп. 15 п. 3 ст. 149 НК].

С момента, когда стороны согласились считать аванс по договору поставки займом, сумма налога с предоплаты стала излишне уплаченной [определение Верховного суда от 19.03.2015 № 310-КГ14-5185]. Об этом сообщила ФНС в инспекции, чтобы контролеры на местах применяли в работе решение суда [письмо от 17.07.2015 № СА-4-7/12693].

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