Для уточненки нет оснований.

В день, когда вы получили деньги, они считались предоплатой. Поэтому вы правильно поступили, что исчислили налог. Излишним он стал после того, как вы подписали соглашение о новации.

Судьи решили, что инспекторы обязаны вернуть компании НДС, но не объяснили, как это сделать. При этом они посчитали, что соглашение о том, чтобы аванс считать займом, — это новая самостоятельная операция [определение от 19.03.2015 № 310-КГ14-5185].

Компания вправе поставить к вычету НДС, который раньше исчислила с полученного аванса и заплатила в бюджет. Но при условии, что договор расторгли и вернули авансы покупателю [п. 5 ст. 171 НК].

Со дня, когда вы подписали соглашение о новации, у компании нет обязательства по возврату авансов. Вы не передавали обратно деньги покупателю. Но из-за того, что возврат провели в неденежной форме, компания не теряет право на вычет [п. 23 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33].

На дату, когда аванс стал займом, вы вправе заявить вычет. Запишите в книгу покупок данные своего авансового счета-фактуры.

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