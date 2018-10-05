Представьте уточненку.

Вы отгрузили в счет аванса только часть товара. Остаток предоплаты вы вернули, поэтому вправе поставить авансовый НДС к вычету [п. 5 ст. 171 НК]. Но сделать это нужно в квартале, когда вернули деньги покупателю.

Вычеты НДС можно перенести на более позднее время только в случаях из пункта 2 статьи 171 НК [п. 1.1 ст. 172 НК]. Возврат аванса к ним не относится. Поэтому заявить вычет позже нельзя. Представьте уточненную декларацию за II квартал.

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