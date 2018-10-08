468 октября 2018

У инспекции будут претензии, если мы восстановим НДС с аванса и заявим вычет по отгрузке в разных кварталах?

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отвечает:

Нет, если вы вовремя восстановили налог, который приняли к вычету с предоплаты.

Необходимо восстановить авансовый НДС в квартале, когда компания получила право на вычет по отгрузочному счету-фактуре [подп. 3 п. 3 ст. 170 НК]. Для этого покупатель записывает в книгу продаж авансовый счет-фактуру, по которому заявили раньше вычет [п. 14 приложения 5 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137]. При этом вычет с отгрузки покупатель вправе заявить в течение трех лет после того, как принял покупку к учету.

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