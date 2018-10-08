3138 октября 2018

Работник долго находился на больничном. 20 августа мы получили справку об инвалидности. Сотруднику установили инвалидность с полной утратой трудоспособности 26 июля. Дата медицинского освидетельствования — 1 августа. Каким числом увольнять работника?

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отвечает:

Увольняйте сотрудника в тот день, когда медико-социальная экспертиза установила инвалидность.

Когда работника признали полностью не способным к труду по медицинскому заключению, трудовой договор стороны расторгают (п. 5 ст. 83 ТК). Днем увольнения считается последний день работы.

Вашему работнику установили инвалидность 26 июля. Эту дату прописывают в справке медико-социальной экспертизы. При этом не важно, когда оформили саму справку.

Обязанность расторгнуть трудовой договор у компании появилась 26 июля. То есть в день, когда работнику установили утрату трудоспособности. Поэтому пропишите в приказе дату увольнения 26 июля. Документ можно было оформить 20 августа.

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