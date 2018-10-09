Инспекторы не вправе снять вычет.

Компания вправе уменьшить налог на вычеты на основании счетов-фактур и иных документов, которые подтверждают, что покупку приняли к учету (п. 1 ст. 172 НК).

Налоговики могут заподозрить, что сделка нереальная, если были основания исключить контрагента из ЕГРЮЛ. Но, чтобы снять вычеты, инспекторы обязаны доказать, что отгрузки не было (п. 2 ст. 54.1 НК, письмо ФНС от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@).

То, что поставщика сняли с учета после сделки, не доказывает ее нереальность. В вашем округе судьи разрешали вычеты, даже если купили у компании, которой не было в реестре, но она вела деятельность (постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.04.2011 № А66-8196/2010). Поэтому, если у вас есть документы, которые подтверждают покупку, вы вправе заявить вычет НДС.

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