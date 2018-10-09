Безопаснее начислить страховые взносы на выплаты.

Работодатель обязан возместить сотруднику расходы на проживание в командировке (ст. 167, 168ТК). Компенсация не облагается страховыми взносами, если подтвердить траты на жилье (п. 2 ст. 422 НК).

Работник составляет авансовый отчет, прикладывает к нему первичку и бумаги об оплате. Если компания возместит сотруднику расходы без верных документов, налоговики потребуют начислить взносы. В Минфине считают, что оплата неподтвержденных трат — это не компенсация, а выплата работнику и она облагается взносами (письмо Минфина от 09.02.2018 № 03-04-05/7999).

Страховые взносы нужно начислить на выплаты за труд (ст. 420 НК). Возмещение стоимости жилья не зависит от результатов работы. Поэтому в спорах с фондами судьи были на стороне компаний (определение Верховного суда от 21.04.2016 № 306-КГ16-3205). После того как взносы стали администрировать налоговики, судебная практика не сложилась. А ФНС отказалась учитывать решения, которые принимали по Федеральному закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ (письмо ФНС от 14.09.2017 № БС-4-11/18312).

Вы можете использовать в суде выигрышные аргументы из решений по взносам. В отличие от налоговиков судьи не руководствуются письмами Минфина (решение Верховного суда от 08.06.2018 № АКПИ18-273).

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