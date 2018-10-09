Отчитайтесь за период работы по старому адресу и отдельно — по новому месту.

Расчет 6-НДФЛ представляют в инспекцию по месту учета (п. 2 ст. 230 НК). Отчет заполняют отдельно по каждому ОКТМО (п. 1.10 приложения 2 к приказу ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@).

Инспекция может обслуживать несколько территорий с разными кодами. Но компании нужно правильно записывать их. Если коды в налоговой платежке и отчетности не сойдутся, то в карточке расчетов с бюджетом у компании может получиться ошибочная недоимка (письмо ФНС от 12.08.2016 № ГД-4-11/14772). Поэтому необходимо пересдать отчет.

Налоговики разъяснили, что нужно отчитаться отдельно за каждый период работы на разных территориях, если компания переезжает (письмо ФНС от 01.11.2017 № ГД-4-11/22216@). Сдайте в новую налоговую оба расчета с разными ОКТМО. Отчитайтесь как можно скорее. За просрочку 6-НДФЛ налоговики вправе заблокировать расчетный счет компании (п. 3.2 ст. 76 НК).

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