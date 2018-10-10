4410 октября 2018

Покупатель перечислил аванс в 2018 году. Поставщик отгрузит товары в 2019 году. Какую ставку НДС применять?

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отвечает:

С поступившей суммы предоплаты поставщик в 2018 году исчислит НДС по ставке 18/118. Покупатель примет эту сумму авансового НДС к вычету. При отгрузке товаров в 2019 году поставщик исчислит налог по новой ставке — 20 процентов. Одновременно поставщик заявит к вычету сумму налога с аванса, рассчитанную по ставке 18/118. Покупатель примет к вычету НДС со стоимости приобретенных товаров по ставке 20 процентов и восстановит сумму авансового НДС, которую он ранее заявил к вычету, по ставке 18/118.

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