Нет, нельзя. В конце года распечатайте и сшейте книгу. Заверьте ее подписью руководителя и печатью организации, если она есть (п. 1.5 Порядка, утв. приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н). Налоговый кодекс предписывает хранить книгу минимум четыре года (подп. 8 п. 1 ст. 23 НК). Но есть еще один нормативный акт, который регулирует сроки хранения документов, — это приказ Минкультуры от 25.08.2010 № 558. В нем сказано, что книгу учета доходов и расходов нужно хранить в течение всего срока деятельности предпринимателя или существования компании.

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