1516 октября 2018

Купили машину, гарантийный срок технического обслуживания и ремонта — один год. Мы отказались от обслуживания и ремонта в дилерском центре. В гарантийный период транспортное средство сломалось. Мы отремонтировали его за плату. Можно стоимость ремонта списать в расходы по налогу на прибыль?

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отвечает:

Безопаснее не учитывать расходы на ремонт.

Организация вправе списать затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств (подп. 2 п. 1 ст. 253 НК). Расходы должны быть обоснованны, их нужно подтвердить (п. 1 ст. 252 НК).

В Минфине нам разъяснили, что не будут считать обоснованными траты на ремонт, если компания могла починить автомобиль бесплатно по гарантии. Налоговики могут снять расходы. Судебная практика по вопросу не сложилась. Безопаснее не учитывать расходы, если отказались от гарантий либо не взыскали стоимость ремонта с продавца.

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