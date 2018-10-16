Безопаснее не учитывать расходы на ремонт.

Организация вправе списать затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств (подп. 2 п. 1 ст. 253 НК). Расходы должны быть обоснованны, их нужно подтвердить (п. 1 ст. 252 НК).

В Минфине нам разъяснили, что не будут считать обоснованными траты на ремонт, если компания могла починить автомобиль бесплатно по гарантии. Налоговики могут снять расходы. Судебная практика по вопросу не сложилась. Безопаснее не учитывать расходы, если отказались от гарантий либо не взыскали стоимость ремонта с продавца.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>