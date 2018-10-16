3316 октября 2018

Когда инспектор получил отчетность к возмещению НДС, это создает ему проблему? По декларации к возмещению налоговики сразу начнут углубленную камералку или будут добиваться декларации к уплате?

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отвечает:

Любая декларация от налогоплательщика означает проверку, которую поручают инспектору. Так что это его работа и его проблема.

Проверка проходит в несколько этапов, как обычно.

Сначала АСК НДС-2 ищет налоговые разрывы, по которым у компании потребуют пояснения и документы. Форма требования стандартная, в ней компании предлагают либо объяснить причины расхождений, либо представить уточненную декларацию.

По декларациям с возмещением НДС ревизор запросит практически все документы. Ему необходимы материалы для мероприятий налогового контроля: допросов, запросов, экспертиз и пр. Если компания сдала декларацию к возмещению, у нее обязательно потребуют документы.

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