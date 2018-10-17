Большинство уточненок сейчас связано не с корректировкой суммы вычетов, а с заменой одних счетов-фактур на другие.

Налоговики выявляют однодневки и останавливают их деятельность. Система АСК НДС-2 присваивает степень налогового риска компаниям. Инспекторы их проверяют, вызывают директоров на допросы, блокируют счета и пр.

В планы недобросовестных компаний не входит доплачивать НДС в бюджет. Они постоянно подают уточненки, чтобы заменить счета-фактуры одной компании на другую. Так однодневки стараются продлить свой срок жизни.

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