2217 октября 2018

Кто чаще сдает уточненки и убирает лишние вычеты до окончания камералки — добросовестные компании или те, чья деятельность связана с высоким риском неуплаты?

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отвечает:

Большинство уточненок сейчас связано не с корректировкой суммы вычетов, а с заменой одних счетов-фактур на другие.

Налоговики выявляют однодневки и останавливают их деятельность. Система АСК НДС-2 присваивает степень налогового риска компаниям. Инспекторы их проверяют, вызывают директоров на допросы, блокируют счета и пр.

В планы недобросовестных компаний не входит доплачивать НДС в бюджет. Они постоянно подают уточненки, чтобы заменить счета-фактуры одной компании на другую. Так однодневки стараются продлить свой срок жизни.

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